"Наиль приехал с таким настроем в сборную, было видно, что он очень рад вызову. Футболист должен заслужить вызов игрой. Мы следим за всеми, смотрим определённое количество матчей. На конкретную позицию есть несколько футболистов, и мы выбираем", - сказал Онопко в интервью "Матч ТВ".
В пятницу, 10 октября, сборная России одержала победу над Ираном в товарищеском матче со счетом 2:1. Забитыми мячами в составе национальной команды отметились Дмитрий Воробьев и Алексей Батраков, в составе национальной команды Ирана - Амирхоссеин Хоссеинзаде.
Полузащитник московского "Спартака" Наиль Умяров вышел на поле на 68 минуте - этот матч стал первым для футболиста в составе национальной команды. Напомним, что во вторник, 14 октября, национальная команда России проведет товарищеский матч с Боливией - встреча состоится в Москве, на "ВТБ Арене".
Тренер сборной России - об Умярове: было видно, что он рад вызову
Тренер сборной России Виктор Онопко высказался о вызове в национальную команду полузащитника "Спартака" Наиля Умярова.
