Круговой ответил, что хотел бы видеть Баринова в ЦСКА

Защитник ЦСКА Данил Круговой поделился мнением о сорвавшемся трансфере полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова.
Фото: ФК "Локомотив" Москва
"О чём говорили игроки ЦСКА с Бариновым до матча с Ираном? Не о его переходе к нам, просто общались. Хотел бы я, чтобы Дима перешёл в ЦСКА? Да, возможно", - передаёт слова Кругового "РБ Спорт".

Ранее в СМИ была информация, что ЦСКА делал предложение "Локомотиву" по трансферу Дмитрия Баринова, но получил отказ. Позже гендиректор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что "армейцы" попробуют заполучить игрока ещё зимой.

29-летний хавбек Дмитрий Баринов является воспитанником и капитаном московского "Локомотива". В этом сезоне хавбек принял участие в 16 матчах за команду в чемпионате и Кубке России, в которых записал на свой счет два забитых гола и три результативные передачи на партнеров. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость футболиста сборной России в 9 миллионов евро.

Отметим, что после 11 сыгранных туров Российской Премьер-Лиги ЦСКА занимает первую строчку в турнирной таблице с 24 очками, а "Локомотив" располагается на второй позиции, имея в своём активе 23 балла.

