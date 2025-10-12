"О чём говорили игроки ЦСКА с Бариновым до матча с Ираном? Не о его переходе к нам, просто общались. Хотел бы я, чтобы Дима перешёл в ЦСКА? Да, возможно", - передаёт слова Кругового "РБ Спорт".
Ранее в СМИ была информация, что ЦСКА делал предложение "Локомотиву" по трансферу Дмитрия Баринова, но получил отказ. Позже гендиректор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что "армейцы" попробуют заполучить игрока ещё зимой.
29-летний хавбек Дмитрий Баринов является воспитанником и капитаном московского "Локомотива". В этом сезоне хавбек принял участие в 16 матчах за команду в чемпионате и Кубке России, в которых записал на свой счет два забитых гола и три результативные передачи на партнеров. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость футболиста сборной России в 9 миллионов евро.
Отметим, что после 11 сыгранных туров Российской Премьер-Лиги ЦСКА занимает первую строчку в турнирной таблице с 24 очками, а "Локомотив" располагается на второй позиции, имея в своём активе 23 балла.
Круговой ответил, что хотел бы видеть Баринова в ЦСКА
Защитник ЦСКА Данил Круговой поделился мнением о сорвавшемся трансфере полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова.
Фото: ФК "Локомотив" Москва