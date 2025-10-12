Семин прокомментировал информацию о возможном уходе Станковича в сборную Сербии

"Что касается Станковича и сборной Сербии, по-моему, его никто из "Спартака" не увольняет. К нему есть доверие, он работает", - передает слова Сёмина "Чемпионат".
Напомним, ранее стало известно, что Драган Стойкович покинул пост главного тренера сборной Сербии.
Деян Станкович возглавляет московский "Спартак" с лета 2024 года. В этом сезоне команда сербского специалиста набрала 18 очков в 11 турах РПЛ и занимает шестое место в турнирной таблице. От первой строчки красно-белых отделяет 6 баллов.
Российский тренер Юрий Сёмин высказался о возможном назначении главного тренера "Спартака" Деян Станкович в сборную Сербии.
Фото: ФК "Спартак"