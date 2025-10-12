Ари: сборная России входит в топ-20 самых сильных сборных мира

"Слова тренера сборной Ирана про уровень российской сборной? Думаю, что сборная России действительно входит в топ-20 самых сильных сборных мира", - цитирует Ари "СЭ".
Перед товарищеским матчем между сборными России и Ирана, который завершился победой россиян со счетом 2:1, главный тренер Амир Галенои высоко оценил уровень соперника, заявив, что россияне были бы в топ-20, если бы не те условия, которые сложились в мире.
Напомним, с 2022 года российские клубы и национальные сборные лишены возможности участвовать в международных соревнованиях под эгидой УЕФА и ФИФА.
Экс-игрок сборной России Ари согласился со словами главного тренера Ирана Амира Галенои об уровне российской команды.
Фото: сборная России