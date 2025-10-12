Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ротор
2 - 0 2 0
ЧерноморецЗавершен

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Сан-Марино
0 - 4 0 4
КипрЗавершен
Шотландия
2 - 1 2 1
БеларусьЗавершен
Нидерланды
4 - 0 4 0
ФинляндияЗавершен
Фарерские острова
2 - 1 2 1
ЧехияЗавершен
Дания
3 - 1 3 1
ГрецияЗавершен
Румыния
1 - 0 1 0
АвстрияЗавершен
Литва
0 - 2 0 2
ПольшаЗавершен
Хорватия
3 - 0 3 0
ГибралтарЗавершен

Товарищеские матчи. Сборные

Мальта
1 - 4 1 4
Босния и ГерцеговинаЗавершен

Ари: сборная России входит в топ-20 самых сильных сборных мира

Экс-игрок сборной России Ари согласился со словами главного тренера Ирана Амира Галенои об уровне российской команды.
Фото: сборная России
"Слова тренера сборной Ирана про уровень российской сборной? Думаю, что сборная России действительно входит в топ-20 самых сильных сборных мира", - цитирует Ари "СЭ".

Перед товарищеским матчем между сборными России и Ирана, который завершился победой россиян со счетом 2:1, главный тренер Амир Галенои высоко оценил уровень соперника, заявив, что россияне были бы в топ-20, если бы не те условия, которые сложились в мире.

Напомним, с 2022 года российские клубы и национальные сборные лишены возможности участвовать в международных соревнованиях под эгидой УЕФА и ФИФА.

