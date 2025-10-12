Экс-игрок "Спартака": сейчас уход Станковича не решит ситуацию

"Сейчас лучше оставить Станковича. Потому что сейчас его уход не решит ситуацию. Тренеру нужно дать доработать до зимы", - передает слова Кутепова "РИА Новости".
"Спартак" набрал 18 очков в 11 прошедших турах и находится на шестой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Деяна Станковича отстает от лидера чемпионата на шесть баллов.
Напомним, ранее появилась информация о том, что руководство красно-белых ищет замену Станковичу, однако еще не договорились ни с одним специалистом.
Бывший защитник "Спартака" Илья Кутепов высказался о ситуации вокруг главного тренера красно-белых Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"