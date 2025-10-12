Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ротор
2 - 0 2 0
ЧерноморецЗавершен

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Сан-Марино
0 - 4 0 4
КипрЗавершен
Шотландия
2 - 1 2 1
БеларусьЗавершен
Нидерланды
4 - 0 4 0
ФинляндияЗавершен
Фарерские острова
2 - 1 2 1
ЧехияЗавершен
Дания
3 - 1 3 1
ГрецияЗавершен
Румыния
1 - 0 1 0
АвстрияЗавершен
Литва
0 - 2 0 2
ПольшаЗавершен
Хорватия
3 - 0 3 0
ГибралтарЗавершен

Товарищеские матчи. Сборные

Мальта
1 - 4 1 4
Босния и ГерцеговинаЗавершен

Экс-игрок "Спартака": сейчас уход Станковича не решит ситуацию

Бывший защитник "Спартака" Илья Кутепов высказался о ситуации вокруг главного тренера красно-белых Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"
"Сейчас лучше оставить Станковича. Потому что сейчас его уход не решит ситуацию. Тренеру нужно дать доработать до зимы", - передает слова Кутепова "РИА Новости".

"Спартак" набрал 18 очков в 11 прошедших турах и находится на шестой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Деяна Станковича отстает от лидера чемпионата на шесть баллов.

Напомним, ранее появилась информация о том, что руководство красно-белых ищет замену Станковичу, однако еще не договорились ни с одним специалистом.

