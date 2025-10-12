- Разорвать контракт была исключительно инициатива клуба. Это невероятно. Летом они бились за меня, долгое время вели переговоры и рассчитывали на меня. А спустя всего три месяца мне позвонили, чтобы разорвать контракт. Это просто нелогично.
Лукас Вера присоединился к клубу из ОАЭ "Аль-Вахда" в минувшее летнее трансферное окно, перейдя из подмосковных "Химок" в качестве свободного агента. За новую команду 28-летний полузащитник не провел ни одной официальной игры.
Напомним, в России аргентинец также выступал за "Оренбург".
Источник: "СЭ"
"Это невероятно". Вера рассказал, почему покинул "Аль-Вахду" через три месяца после перехода
Бывший полузащитник "Химок" Лукас Вера объяснил уход из "Аль-Вахды", за которую не сыграл ни одного матча.
Фото: ФК "Химки"