Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Украина
21:45
АзербайджанНе начат
Словакия
21:45
ЛюксембургНе начат
Словения
21:45
ШвейцарияНе начат
Северная Македония
21:45
КазахстанНе начат
Исландия
21:45
ФранцияНе начат
Швеция
21:45
КосовоНе начат
Уэльс
21:45
БельгияНе начат
Северная Ирландия
21:45
ГерманияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Черногория
19:00
ЛихтенштейнНе начат

"Это невероятно". Вера рассказал, почему покинул "Аль-Вахду" через три месяца после перехода

Бывший полузащитник "Химок" Лукас Вера объяснил уход из "Аль-Вахды", за которую не сыграл ни одного матча.
Фото: ФК "Химки"
- Разорвать контракт была исключительно инициатива клуба. Это невероятно. Летом они бились за меня, долгое время вели переговоры и рассчитывали на меня. А спустя всего три месяца мне позвонили, чтобы разорвать контракт. Это просто нелогично.

Лукас Вера присоединился к клубу из ОАЭ "Аль-Вахда" в минувшее летнее трансферное окно, перейдя из подмосковных "Химок" в качестве свободного агента. За новую команду 28-летний полузащитник не провел ни одной официальной игры.

Напомним, в России аргентинец также выступал за "Оренбург".

Источник: "СЭ"

