Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Украина
21:45
АзербайджанНе начат
Словакия
21:45
ЛюксембургНе начат
Словения
21:45
ШвейцарияНе начат
Северная Македония
21:45
КазахстанНе начат
Исландия
21:45
ФранцияНе начат
Швеция
21:45
КосовоНе начат
Уэльс
21:45
БельгияНе начат
Северная Ирландия
21:45
ГерманияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Черногория
19:00
ЛихтенштейнНе начат

В КДК сообщили дату рассмотрения дела Сперцяна и Ндонга

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил дату, на которую назначено рассмотрение конфликта между Эдуардом Сперцяном и Усманом Ндонгом.
Фото: ФК "Краснодар"
"Заседание КДК РФС по делу Сперцяна и Ндонга назначено на 16 октября. Все необходимые материалы собраны", - передает слова Григорьянца "Чемпионат".

Напомним, в матче 11-го тура РПЛ между "Краснодаром" и "Ахматом" произошла стычка между полузащитником Эдуардом Сперцяном и защитником Усманом Ндонгом. На 85-й минуте главный арбитр встречи удалил игрока грозненской команды за удар соперника плечом в лицо. В послематчевом интервью сенегалец заявил, что Сперцян оскорбил его на расовой почве.

