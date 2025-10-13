Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Украина
21:45
АзербайджанНе начат
Словакия
21:45
ЛюксембургНе начат
Словения
21:45
ШвейцарияНе начат
Северная Македония
21:45
КазахстанНе начат
Исландия
21:45
ФранцияНе начат
Швеция
21:45
КосовоНе начат
Уэльс
21:45
БельгияНе начат
Северная Ирландия
21:45
ГерманияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Черногория
19:00
ЛихтенштейнНе начат

В РФС рассказали, когда состоится товарищеский матч сборной России с Парагваем

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, когда сборная России планирует сыграть против Парагвая.
Фото: сборная России
"Когда планируется матч с Парагваем? В 2026 году после чемпионата мира. Это, скорее, планы на следующую осень", - передает слова Митрофанова "Матч ТВ".

Завтра, 14 октября, сборная России проведет второй товарищеский матч в рамках октябрьских учебно-тренировочных сборов. Соперником команды Валерия Карпина станет сборная Боливии. Встреча состоится на "ВТБ Арене" в Москве и начнется в 20:00 по московскому времени.

Напомним, ранее россияне обыграли в контрольном поединке национальную команду Ирана со счетом 2:1.

