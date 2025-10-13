"Когда планируется матч с Парагваем? В 2026 году после чемпионата мира. Это, скорее, планы на следующую осень", - передает слова Митрофанова "Матч ТВ".
Завтра, 14 октября, сборная России проведет второй товарищеский матч в рамках октябрьских учебно-тренировочных сборов. Соперником команды Валерия Карпина станет сборная Боливии. Встреча состоится на "ВТБ Арене" в Москве и начнется в 20:00 по московскому времени.
Напомним, ранее россияне обыграли в контрольном поединке национальную команду Ирана со счетом 2:1.
В РФС рассказали, когда состоится товарищеский матч сборной России с Парагваем
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, когда сборная России планирует сыграть против Парагвая.
