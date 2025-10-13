Семин высказался о смене российского футбольного гражданства Хайкиным

"Здесь Никита не был востребован, его не приглашали ни в "Зенит", ни в "Спартак". Играл в Израиле, Англии — поездил по миру. А приглашения от наших команд не было. В сборную России Хайкина пригласили лишь один раз, поэтому это никакая не потеря", — приводит слова Семина "Чемпионат".
Ранее сообщалось, что Хайкин решил выступать за сборную Норвегии. Для этого голкипер отказался от гражданства России в системе FIFA, указав Великобританию.
30-летний голкипер родился в Израиле. На данный момент он выступает за "Буде-Глимт", состав которого пополнил в 2019 году. Ранее он также играл в израильских "Бней Иегуда" и "Хапоэль". Хайкин дважды выходил на поле в составе молодежной сборной России, а также вызывался в основной состав национальной сборной, однако ни разу не принимал участия в матчах.
Российский тренер Юрий Семин отреагировал на решение вратаря "Буде-Глимт" Никиты Хайкина сменить футбольное гражданство России.
