Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Украина
21:45
АзербайджанНе начат
Словакия
21:45
ЛюксембургНе начат
Словения
21:45
ШвейцарияНе начат
Северная Македония
21:45
КазахстанНе начат
Исландия
21:45
ФранцияНе начат
Швеция
21:45
КосовоНе начат
Уэльс
21:45
БельгияНе начат
Северная Ирландия
21:45
ГерманияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Черногория
19:00
ЛихтенштейнНе начат

Семин высказался о смене российского футбольного гражданства Хайкиным

Российский тренер Юрий Семин отреагировал на решение вратаря "Буде-Глимт" Никиты Хайкина сменить футбольное гражданство России.
Фото: Getty Images
"Здесь Никита не был востребован, его не приглашали ни в "Зенит", ни в "Спартак". Играл в Израиле, Англии — поездил по миру. А приглашения от наших команд не было. В сборную России Хайкина пригласили лишь один раз, поэтому это никакая не потеря", — приводит слова Семина "Чемпионат".

Ранее сообщалось, что Хайкин решил выступать за сборную Норвегии. Для этого голкипер отказался от гражданства России в системе FIFA, указав Великобританию.

30-летний голкипер родился в Израиле. На данный момент он выступает за "Буде-Глимт", состав которого пополнил в 2019 году. Ранее он также играл в израильских "Бней Иегуда" и "Хапоэль". Хайкин дважды выходил на поле в составе молодежной сборной России, а также вызывался в основной состав национальной сборной, однако ни разу не принимал участия в матчах.

