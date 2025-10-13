"Литвинов не смог приехать, и Глебов сейчас тоже только восстановился. Саша Головин — лидер, ведущий футболист, его качество и видение футбола сильно помогают и на тренировках, многие ребята у него учатся. Это, конечно, потеря", – приводит слова Онопко "Матч ТВ".
Матч между сборными России и Ирана состоялся в пятницу, 10 октября. Национальная команда России одержала победу со счетом 2:1. Голами отметились Дмитрий Воробьев и Алексей Батраков.
В следующий раз команда Валерия Карпина встретится со сборной Боливии. Матч пройдет во вторник, 14 октября в Москве на домашней арене "Динамо". Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.
"Это, конечно, потеря". Онопко рассказал, кого не хватило в матче России с Ираном
Тренер сборной России по футболу Виктор Онопко ответил на вопрос, кого из игроков не хватило в товарищеском матче с командой Ирана.
Фото: РФС