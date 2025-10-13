Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Украина
21:45
АзербайджанНе начат
Словакия
21:45
ЛюксембургНе начат
Словения
21:45
ШвейцарияНе начат
Северная Македония
21:45
КазахстанНе начат
Исландия
21:45
ФранцияНе начат
Швеция
21:45
КосовоНе начат
Уэльс
21:45
БельгияНе начат
Северная Ирландия
21:45
ГерманияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Черногория
19:00
ЛихтенштейнНе начат

"Это, конечно, потеря". Онопко рассказал, кого не хватило в матче России с Ираном

Тренер сборной России по футболу Виктор Онопко ответил на вопрос, кого из игроков не хватило в товарищеском матче с командой Ирана.
Фото: РФС
"Литвинов не смог приехать, и Глебов сейчас тоже только восстановился. Саша Головин — лидер, ведущий футболист, его качество и видение футбола сильно помогают и на тренировках, многие ребята у него учатся. Это, конечно, потеря", – приводит слова Онопко "Матч ТВ".

Матч между сборными России и Ирана состоялся в пятницу, 10 октября. Национальная команда России одержала победу со счетом 2:1. Голами отметились Дмитрий Воробьев и Алексей Батраков.

В следующий раз команда Валерия Карпина встретится со сборной Боливии. Матч пройдет во вторник, 14 октября в Москве на домашней арене "Динамо". Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

