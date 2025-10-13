Алексей Миранчук высказался об идее матча между Россией и США

"Честно, не слежу за такими новостями, так как это все-таки решается на верхах. Пока у нас нет никакой официальной информации. Если разговаривают по поводу матча, то могу сказать, что это будет такое неожиданное, радостное событие, такой микс эмоций", — приводит слова Миранчука ТАСС.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что руководство ФИФА обсуждает возможность проведения товарищеской встречи между национальными командами России и США. Последний раз сборные провели совместный матч в 2012 году в Краснодаре. Тогда встреча завершилась ничьей со счетом 2:2.
Алексей Миранчук выступает за американскую "Атланту Юнайтед". Этой осенью он был вызван в сборную России на товарищеские матчи с Ираном и Боливией. 10 октября команда Валерия Карпина одержала победу над сборной Ирана со счетом 2:1. 14 октября национальная команда России примет Боливию в Москве. Начало игры – в 20:00 по московскому времени.
Фото: РФС