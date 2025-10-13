"Батраков способен выйти на любой позиции. У него хорошее видение поля, хороший отбор. Он не такой высокий и мощный, но верховую борьбу практически не проигрывает — это удивительно. Он играл в опорной зоне вместе с Глебовым и Миранчуком, выполнял много черновой работы", — приводит слова Онопко "Матч ТВ".
Сборная России провела товарищеский матч с командой Ирана в пятницу, 10 октября. Встреча в Волгограде закончилась победой России со счетом 2:1. Голами отметились Дмитрий Воробьев и Алексей Батраков.
Следующая встреча команды Валерия Карпина состоится во вторник, 14 октября. Сборная России примет Боливию на "ВТБ Арене" в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по столичному времени.
Онопко – об игре Батракова в матче с Ираном: он выполнял много черновой работы
Фото: РФС