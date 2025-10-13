Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Украина
21:45
АзербайджанНе начат
Словакия
21:45
ЛюксембургНе начат
Словения
21:45
ШвейцарияНе начат
Северная Македония
21:45
КазахстанНе начат
Исландия
21:45
ФранцияНе начат
Швеция
21:45
КосовоНе начат
Уэльс
21:45
БельгияНе начат
Северная Ирландия
21:45
ГерманияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Черногория
19:00
ЛихтенштейнНе начат

Онопко – об игре Батракова в матче с Ираном: он выполнял много черновой работы

Тренер сборной России по футболу Виктор Онопко прокомментировал игру полузащитника национальной команды Алексея Батракова в матче с Ираном.
Фото: РФС
"Батраков способен выйти на любой позиции. У него хорошее видение поля, хороший отбор. Он не такой высокий и мощный, но верховую борьбу практически не проигрывает — это удивительно. Он играл в опорной зоне вместе с Глебовым и Миранчуком, выполнял много черновой работы", — приводит слова Онопко "Матч ТВ".

Сборная России провела товарищеский матч с командой Ирана в пятницу, 10 октября. Встреча в Волгограде закончилась победой России со счетом 2:1. Голами отметились Дмитрий Воробьев и Алексей Батраков.

Следующая встреча команды Валерия Карпина состоится во вторник, 14 октября. Сборная России примет Боливию на "ВТБ Арене" в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по столичному времени.

