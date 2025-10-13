Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Украина
21:45
АзербайджанНе начат
Словакия
21:45
ЛюксембургНе начат
Словения
21:45
ШвейцарияНе начат
Северная Македония
21:45
КазахстанНе начат
Исландия
21:45
ФранцияНе начат
Швеция
21:45
КосовоНе начат
Уэльс
21:45
БельгияНе начат
Северная Ирландия
21:45
ГерманияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Черногория
19:00
ЛихтенштейнНе начат

Губерниев: некоторые матчи сборных надо проводить подальше от Москвы

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что некоторые матчи сборной России следует проводить не в Москве.
Фото: РФС
"Некоторые матчи сборных надо проводить подальше от Москвы. Пример игры с Ираном в Волгограде показывает, насколько наша сборная купалась в любви болельщиков и выиграла. Очень здорово, что вообще с нами кто-то играет и нам удается сохранить институт сборных", - приводит слова Губерниева "Матч ТВ".

10 октября сборная России одержала победу над национальной командой Ирана в товарищеской встрече со счетом 2:1, матч проходил на стадионе "Волгоград Арена" и побил рекорд по посещаемости данного стадиона.

Завтра, 14 октября, команда Валерия Карпина проведет товарищеский матч со сборной Боливии. Встреча состоится в Москве, на "ВТБ Арене", стартовый свисток прозвучит в 20:00 по столичному времени.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится