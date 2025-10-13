"Некоторые матчи сборных надо проводить подальше от Москвы. Пример игры с Ираном в Волгограде показывает, насколько наша сборная купалась в любви болельщиков и выиграла. Очень здорово, что вообще с нами кто-то играет и нам удается сохранить институт сборных", - приводит слова Губерниева "Матч ТВ".
10 октября сборная России одержала победу над национальной командой Ирана в товарищеской встрече со счетом 2:1, матч проходил на стадионе "Волгоград Арена" и побил рекорд по посещаемости данного стадиона.
Завтра, 14 октября, команда Валерия Карпина проведет товарищеский матч со сборной Боливии. Встреча состоится в Москве, на "ВТБ Арене", стартовый свисток прозвучит в 20:00 по столичному времени.
Губерниев: некоторые матчи сборных надо проводить подальше от Москвы
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что некоторые матчи сборной России следует проводить не в Москве.
Фото: РФС