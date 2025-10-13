"Вот Спаллетти, по-моему, свободен сейчас. Пожалуйста, берите его. С ним сто процентов будете бороться за чемпионство. Зачем придумывать? Неустойки эти платить. Раз вложились — и все. Знаете, что три года команда с этим же составом борется за чемпионство. Спаллетти в тысячу раз больше выжмет из "Спартака" с этими же футболистами, чем Станкович", - цитирует Быстрова "РБ Спорт".
Деян Станкович является главным тренером московского "Спартака" с лета 2024 года - по итогам прошлого сезона красно-белые заняли 4 место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 57 очков в 30 встречах. Ранее сообщалось, что совет директоров намерен отправить сербского специалиста в отставку с поста главного тренера.
Лучано Спаллетти был главным тренером сборной Италии, "Наполи", "Интера", "Ромы" и ряда других итальянских клубов, а также работал в петербургском "Зените" с 2009 по 2014 год. Под руководством итальянского специалиста петербуржцы дважды становились чемпионами России и завоевывали Кубок страны.
Быстров: "Спартаку" нужно брать Спаллетти - он в тысячу раз выжмет больше из состава, чем Станкович
Фото: ФК "Зенит"