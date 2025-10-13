"Наши выиграют — я в этом уверен. Команда сейчас в отличной форме. Сборная России на голову выше соперника, а те, кто уступает в классе, обыгрываются легко", - цитирует Семина "СЭ".
В пятницу, 10 октября, национальная команда России одержала победу над сборной Ирана в товарищеском матче со счетом 2:1, встреча проходила в Волгограде. Завтра, 14 октября, подопечные Валерия Карпина сыграют с Боливией в товарищеской встрече - матч состоится на "ВТБ Арене" в Москве.
Напомним, что сборная России и российские клубы отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года. В ноябре текущего года национальная команда России проведет домашние товарищеские встречи с Перу и Чили.
Семин уверен в победе сборной России над Боливией
Российский тренер Юрий Семин высказался о предстоящем матче сборной России.
Фото: РФС