"Это уже неактуальная информация. Звонили, разговаривали. Если бы предложили то, от чего отказаться нельзя, я бы уже был там", - приводит слова Газинского "СЭ".
Юрий Газинский выступал за "Краснодар", екатеринбургский "Урал", "Луч-Энергию", московское "Торпедо", а также провел 21 матч в составе сборной России.
В августе текущего года полузащитник объявил о завершении карьеры профессионального футболиста. По итогам прошлого сезона Юрий Газинский стал чемпионом России в составе "Краснодара".
Газинский отказался выступать за медиафутбольный клуб
Экс-игрок сборной России Юрий Газинский высказался о возможном переходе в медиафутбольный клуб "Амкал".
Фото: ФК "Краснодар"