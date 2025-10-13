Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Украина
21:45
АзербайджанНе начат
Словакия
21:45
ЛюксембургНе начат
Словения
21:45
ШвейцарияНе начат
Северная Македония
21:45
КазахстанНе начат
Исландия
21:45
ФранцияНе начат
Швеция
21:45
КосовоНе начат
Уэльс
21:45
БельгияНе начат
Северная Ирландия
21:45
ГерманияНе начат

Газинский отказался выступать за медиафутбольный клуб

Экс-игрок сборной России Юрий Газинский высказался о возможном переходе в медиафутбольный клуб "Амкал".
Фото: ФК "Краснодар"
"Это уже неактуальная информация. Звонили, разговаривали. Если бы предложили то, от чего отказаться нельзя, я бы уже был там", - приводит слова Газинского "СЭ".

Юрий Газинский выступал за "Краснодар", екатеринбургский "Урал", "Луч-Энергию", московское "Торпедо", а также провел 21 матч в составе сборной России.

В августе текущего года полузащитник объявил о завершении карьеры профессионального футболиста. По итогам прошлого сезона Юрий Газинский стал чемпионом России в составе "Краснодара".

