Семин высказался о соперниках сборной России

- Все соперники в 2025 году были неплохого уровня. Без сомнений, в этом году соперники были сильнее, чем в 2023 и 2024 годах. Сложно представить, когда будут соперники посильнее, - сказал Семин Metaratings.
Напомним, что с февраля 2022 года российские клубы отстранены от еврокубков, однако недавно президент РПЛ Александр Алаев заявил, что надеется на снятие запрета уже в этом году.
10 октября состоялся матч между сборными России и Ирана. Встреча завершилась победой нашей национальной команды со счетом 2:1. Голами отличились Дмитрий Воробьев и Алексей Батраков.
Товарищеский матч между сборными России и Боливии пройдет во вторник, 14 октября, в 20:00 по московскому времени на стадионе "ВТБ Арена".
Бывший тренер "Локомотива" Юрий Семин поделился мнением о соперниках сборной России в 2025 году.
Фото: РФС