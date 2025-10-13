Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Украина
0 - 1 0 1
Азербайджан1 тайм
Словакия
0 - 0 0 0
Люксембург1 тайм
Словения
0 - 0 0 0
Швейцария1 тайм
Северная Македония
0 - 0 0 0
Казахстан1 тайм
Исландия
1 - 0 1 0
Франция1 тайм
Швеция
0 - 1 0 1
Косово1 тайм
Уэльс
1 - 2 1 2
Бельгия1 тайм
Северная Ирландия
0 - 1 0 1
Германия1 тайм

Товарищеские матчи. Сборные

Черногория
2 - 1 2 1
ЛихтенштейнЗавершен

Семин высказался о соперниках сборной России

Бывший тренер "Локомотива" Юрий Семин поделился мнением о соперниках сборной России в 2025 году.
Фото: РФС
- Все соперники в 2025 году были неплохого уровня. Без сомнений, в этом году соперники были сильнее, чем в 2023 и 2024 годах. Сложно представить, когда будут соперники посильнее, - сказал Семин Metaratings.

Напомним, что с февраля 2022 года российские клубы отстранены от еврокубков, однако недавно президент РПЛ Александр Алаев заявил, что надеется на снятие запрета уже в этом году.

10 октября состоялся матч между сборными России и Ирана. Встреча завершилась победой нашей национальной команды со счетом 2:1. Голами отличились Дмитрий Воробьев и Алексей Батраков.

Товарищеский матч между сборными России и Боливии пройдет во вторник, 14 октября, в 20:00 по московскому времени на стадионе "ВТБ Арена".

