Агент защитника ЦСКА прокомментировал возможный переход игрока в европейский клуб

- Могу подтвердить, что были контакты из Европы по Дивееву. Уедет ли Игорь зимой или летом? Все возможно. Официальных предложений в ЦСКА пока не поступало, - сказал Еремин Metaratings.
Дивеев выступает за ЦСКА с 2019 года. Всего на счету защитника 195 матчей за армейский клуб во всех турнирах, 20 голов и пять ассистов. Контракт игрока с командой действует до 30 июня 2028 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего защитника составляет 8,3 миллиона евро.
Агент защитник ЦСКА Игоря Дивеева Олег Еремин поделился информацией о будущем футболиста.
Фото: РФС