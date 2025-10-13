Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Украина
0 - 1 0 1
Азербайджан1 тайм
Словакия
0 - 0 0 0
Люксембург1 тайм
Словения
0 - 0 0 0
Швейцария1 тайм
Северная Македония
0 - 0 0 0
Казахстан1 тайм
Исландия
1 - 0 1 0
Франция1 тайм
Швеция
0 - 1 0 1
Косово1 тайм
Уэльс
1 - 2 1 2
Бельгия1 тайм
Северная Ирландия
0 - 1 0 1
Германия1 тайм

Товарищеские матчи. Сборные

Черногория
2 - 1 2 1
ЛихтенштейнЗавершен

Агент защитника ЦСКА прокомментировал возможный переход игрока в европейский клуб

Агент защитник ЦСКА Игоря Дивеева Олег Еремин поделился информацией о будущем футболиста.
Фото: РФС
- Могу подтвердить, что были контакты из Европы по Дивееву. Уедет ли Игорь зимой или летом? Все возможно. Официальных предложений в ЦСКА пока не поступало, - сказал Еремин Metaratings.

Дивеев выступает за ЦСКА с 2019 года. Всего на счету защитника 195 матчей за армейский клуб во всех турнирах, 20 голов и пять ассистов. Контракт игрока с командой действует до 30 июня 2028 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего защитника составляет 8,3 миллиона евро.

