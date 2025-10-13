Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Украина
2 - 1 2 1
АзербайджанЗавершен
Словакия
2 - 0 2 0
ЛюксембургЗавершен
Словения
0 - 0 0 0
ШвейцарияЗавершен
Северная Македония
1 - 1 1 1
КазахстанЗавершен
Исландия
2 - 2 2 2
ФранцияЗавершен
Швеция
0 - 1 0 1
КосовоЗавершен
Уэльс
2 - 4 2 4
БельгияЗавершен
Северная Ирландия
0 - 1 0 1
ГерманияЗавершен

Товарищеские матчи. Сборные

Черногория
2 - 1 2 1
ЛихтенштейнЗавершен

Главный тренер сборной России предложил изобразить лабубу на банкноте номиналом в 500 рублей

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, какой символ он хотел бы увидеть на новой купюре в 500 рублей.
Фото: РФС
- Противостояние горы Эльбрус и Грозный-Сити? Какое отношение это имеет ко мне и сборной? Я бы за лабубу проголосовал! Это ваш символ, вы мне его везде подсовываете, - сказал Карпин "РБ Спорт".

Ранее Центробанк России запустил онлайн-голосование за изображения для новой пятисотрублевой банкноты. Вариантами были гора Эльбрус и Грозный-Сити.

Товарищеский матч между сборными России и Боливии пройдет во вторник, 14 октября, в 20:00 по московскому времени на стадионе "ВТБ Арена".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 7
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится