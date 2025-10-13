- Противостояние горы Эльбрус и Грозный-Сити? Какое отношение это имеет ко мне и сборной? Я бы за лабубу проголосовал! Это ваш символ, вы мне его везде подсовываете, - сказал Карпин "РБ Спорт".
Ранее Центробанк России запустил онлайн-голосование за изображения для новой пятисотрублевой банкноты. Вариантами были гора Эльбрус и Грозный-Сити.
Товарищеский матч между сборными России и Боливии пройдет во вторник, 14 октября, в 20:00 по московскому времени на стадионе "ВТБ Арена".
Главный тренер сборной России предложил изобразить лабубу на банкноте номиналом в 500 рублей
Фото: РФС