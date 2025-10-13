Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Украина
2 - 1 2 1
АзербайджанЗавершен
Словакия
2 - 0 2 0
ЛюксембургЗавершен
Словения
0 - 0 0 0
ШвейцарияЗавершен
Северная Македония
1 - 1 1 1
КазахстанЗавершен
Исландия
2 - 2 2 2
ФранцияЗавершен
Швеция
0 - 1 0 1
КосовоЗавершен
Уэльс
2 - 4 2 4
БельгияЗавершен
Северная Ирландия
0 - 1 0 1
ГерманияЗавершен

Товарищеские матчи. Сборные

Черногория
2 - 1 2 1
ЛихтенштейнЗавершен

Гурцкая высказался о сравнении Глушенкова и Аршавина

Футбольный агент Тимур Гурцкая сравнил экс-игрока "Зенита" Андрея Аршавина и нынешнего полузащитника петербуржцев Максима Глушенкова.
Фото: ФК "Зенит"
- Аршавин — талантище. Глушенков — крутой парень, хорошо играет в футбол. Но это несоизмеримые фигуры, их нельзя сравнивать. Это все равно что сравнивать "Жигули" и "Мерседес", - сказал Гурцкая в эфире ютуб-канала "Это футбол, брат!".

Напомним, Максим Глушенков перешел в санкт-петербургский "Зенит" из "Локомотива" летом 2024 года. Сумма трансфера составила 6,3 миллионов евро. В текущем сезоне российский полузащитник принял участие в 12 матчах за "Зенит" во всех турнирах, забив 8 голов и отдав 3 результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2028 года.

