"Я могу понять эмоциональность Станковича. Есть разные люди с совершенно противоположными характерами. Такие эмоции главного тренера могут как пойти на пользу команде, так и навредить ей. Но я думаю, что любой клуб анализирует тренера перед приглашением и знает, как он ведёт себя на скамейке — орёт он или спокоен. Станкович — как Дженнаро Гаттузо. Он точно так же всё время прыгает на бровке", - цитирует Слишковича "Чемпионат".
Деян Станкович является главным тренером московского "Спартака" с лета 2024 года - по итогам прошлого сезона красно-белые заняли 4 место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 57 очков в 30 встречах. Летом текущего года контракт со специалистом был продлен до июня 2027 года.
После 11 сыгранных туров "Спартак" располагается на 6 строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 18 набранными очками. Главный тренер красно-белых дисквалифицирован от всех соревнований под эгидой РФС до 19 октября текущего года. Ранее сообщалось, что руководство клуба намерено отправить сербского специалиста в отставку с поста главного тренера красно-белых.
Слишкович: Станкович - как Дженнаро Гаттузо. Тоже все время прыгает на бровке
Экс-тренер "Оренбурга" Владимир Слишкович высказался о поведении тренера "Спартака" Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"