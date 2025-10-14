Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Эстония
19:00
МолдоваНе начат
Португалия
21:45
ВенгрияНе начат
Испания
21:45
БолгарияНе начат
Латвия
21:45
АнглияНе начат
Ирландия
21:45
АрменияНе начат
Италия
21:45
ИзраильНе начат
Андорра
21:45
СербияНе начат
Турция
21:45
ГрузияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Норвегия
19:00
Новая ЗеландияНе начат
Россия
20:00
БоливияНе начат

Слишкович: Станкович - как Дженнаро Гаттузо. Тоже все время прыгает на бровке

Экс-тренер "Оренбурга" Владимир Слишкович высказался о поведении тренера "Спартака" Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"
"Я могу понять эмоциональность Станковича. Есть разные люди с совершенно противоположными характерами. Такие эмоции главного тренера могут как пойти на пользу команде, так и навредить ей. Но я думаю, что любой клуб анализирует тренера перед приглашением и знает, как он ведёт себя на скамейке — орёт он или спокоен. Станкович — как Дженнаро Гаттузо. Он точно так же всё время прыгает на бровке", - цитирует Слишковича "Чемпионат".

Деян Станкович является главным тренером московского "Спартака" с лета 2024 года - по итогам прошлого сезона красно-белые заняли 4 место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 57 очков в 30 встречах. Летом текущего года контракт со специалистом был продлен до июня 2027 года.

После 11 сыгранных туров "Спартак" располагается на 6 строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 18 набранными очками. Главный тренер красно-белых дисквалифицирован от всех соревнований под эгидой РФС до 19 октября текущего года. Ранее сообщалось, что руководство клуба намерено отправить сербского специалиста в отставку с поста главного тренера красно-белых.

