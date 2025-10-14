Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Эстония
19:00
МолдоваНе начат
Португалия
21:45
ВенгрияНе начат
Испания
21:45
БолгарияНе начат
Латвия
21:45
АнглияНе начат
Ирландия
21:45
АрменияНе начат
Италия
21:45
ИзраильНе начат
Турция
21:45
ГрузияНе начат
Андорра
21:45
СербияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Норвегия
19:00
Новая ЗеландияНе начат
Россия
20:00
БоливияНе начат

Романцев - о работе иностранных тренеров в России: знание русского языка обязательно

Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев высказался о необходимости знания русского языка для иностранных специалистов, работающих в России.
Фото: "Чемпионат"
"Знание русского языка обязательно для иностранного тренера в России. Не представляю, как что-то можно футболисту через переводчика рассказывать", - сказал тренер в интервью "Матч ТВ".

Олег Романцев в качестве главного тренера провёл больше всего матчей с московским "Спартаком". Под руководством российского специалиста команда провела 555 матчей, одержала 329 побед, 119 раз сыграла вничью и потерпела 107 поражений.

В данный момент Олег Романцев занимает должность советника в "Пари НН".

