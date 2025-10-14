Романцев - о работе иностранных тренеров в России: знание русского языка обязательно

"Знание русского языка обязательно для иностранного тренера в России. Не представляю, как что-то можно футболисту через переводчика рассказывать", - сказал тренер в интервью "Матч ТВ".
Олег Романцев в качестве главного тренера провёл больше всего матчей с московским "Спартаком". Под руководством российского специалиста команда провела 555 матчей, одержала 329 побед, 119 раз сыграла вничью и потерпела 107 поражений.
В данный момент Олег Романцев занимает должность советника в "Пари НН".
Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев высказался о необходимости знания русского языка для иностранных специалистов, работающих в России.
Фото: "Чемпионат"