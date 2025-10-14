Игрок "Акрона": Дзюба всегда очень уважителен

"Он наш ключевой игрок, который никогда не стремится никого задеть, всегда очень уважителен", - сказал Фернандес в интервью "РИА Новости Спорт".
В этом сезоне Артем Дзюба сыграл 11 матчей, забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи за "Акрон". Всего в клубе нападающий провел 35 игр и сделал 23 результативных действия (14 голов и 9 голевых передач).
После 11-ти туров РПЛ тольяттинская команда идет на 13-м месте в турнирной таблице, набрав 8 очков.
Защитник "Акрона" и сборной Боливии Роберто Фернандес рассказал о роли нападающего Артёма Дзюбы в тольяттинском клубе.
Фото: ФК "Зенит"