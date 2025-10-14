Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Эстония
19:00
МолдоваНе начат
Португалия
21:45
ВенгрияНе начат
Испания
21:45
БолгарияНе начат
Латвия
21:45
АнглияНе начат
Ирландия
21:45
АрменияНе начат
Италия
21:45
ИзраильНе начат
Турция
21:45
ГрузияНе начат
Андорра
21:45
СербияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Норвегия
19:00
Новая ЗеландияНе начат
Россия
20:00
БоливияНе начат

Игрок "Акрона": Дзюба всегда очень уважителен

Защитник "Акрона" и сборной Боливии Роберто Фернандес рассказал о роли нападающего Артёма Дзюбы в тольяттинском клубе.
Фото: ФК "Зенит"
"Он наш ключевой игрок, который никогда не стремится никого задеть, всегда очень уважителен", - сказал Фернандес в интервью "РИА Новости Спорт".

В этом сезоне Артем Дзюба сыграл 11 матчей, забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи за "Акрон". Всего в клубе нападающий провел 35 игр и сделал 23 результативных действия (14 голов и 9 голевых передач).

После 11-ти туров РПЛ тольяттинская команда идет на 13-м месте в турнирной таблице, набрав 8 очков.

