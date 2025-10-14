Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Эстония
19:00
МолдоваНе начат
Португалия
21:45
ВенгрияНе начат
Испания
21:45
БолгарияНе начат
Латвия
21:45
АнглияНе начат
Ирландия
21:45
АрменияНе начат
Италия
21:45
ИзраильНе начат
Турция
21:45
ГрузияНе начат
Андорра
21:45
СербияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Норвегия
19:00
Новая ЗеландияНе начат
Россия
20:00
БоливияНе начат

Сычёв назвал лучших молодых игроков в текущем сезоне РПЛ

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычёв отметил игру некоторых молодых футболистов на старте текущего сезона РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
"Радует, что хорошо себя на старте РПЛ проявляют наши молодые футболисты. Такие яркие молодые игроки - это ответ всем критикам, которые говорят, что у нас таких нет. Это и Матвей Кисляк, и Кирилл Глебов из ЦСКА, и Алексей Батраков из "Локомотива", Вадим Раков из "Крыльев Советов" очень ярко смотрелся, оттуда же и Владимир Игнатенко", - сказал Сычев в интервью TACC.

После 11-го тура чемпионата России ЦСКА находится на первом месте в турнирной таблице, набрав 24 очка. "Локомотив" занимает 2-ю строчку с 23 баллами, "Крылья Советов" - 11-ю строчку с 12 баллами.

Алексей Батраков, Вадим Раков и Матвей Кисляк находятся в десятке лучших игроков РПЛ по "гол+пас". Они занимают второе, шестое и десятое место соответственно.

Батраков также является лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 9 голов в 11-ти играх.

