"Радует, что хорошо себя на старте РПЛ проявляют наши молодые футболисты. Такие яркие молодые игроки - это ответ всем критикам, которые говорят, что у нас таких нет. Это и Матвей Кисляк, и Кирилл Глебов из ЦСКА, и Алексей Батраков из "Локомотива", Вадим Раков из "Крыльев Советов" очень ярко смотрелся, оттуда же и Владимир Игнатенко", - сказал Сычев в интервью TACC.
После 11-го тура чемпионата России ЦСКА находится на первом месте в турнирной таблице, набрав 24 очка. "Локомотив" занимает 2-ю строчку с 23 баллами, "Крылья Советов" - 11-ю строчку с 12 баллами.
Алексей Батраков, Вадим Раков и Матвей Кисляк находятся в десятке лучших игроков РПЛ по "гол+пас". Они занимают второе, шестое и десятое место соответственно.
Батраков также является лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 9 голов в 11-ти играх.
Сычёв назвал лучших молодых игроков в текущем сезоне РПЛ
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычёв отметил игру некоторых молодых футболистов на старте текущего сезона РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"