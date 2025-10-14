Гендиректор и советник президента "Торпедо" покинули свои посты - источник

По информации "Матч ТВ", московский "Торпедо" покинули генеральный директор Игорь Резвухин, советник президента Денис Маслов и руководитель аналитического отдела Максим Ляпин. Они работали в клубе с конца августа.
После сыгранных 14 туров Первой Лиги "автозаводцы" располагаются на последнем месте в турнирной таблице с 10 очками. Команду возглавляет Дмитрий Парфёнов, он в начале сентября сменил Олега Кононова на посту главного тренера.
Следующий тур "Торпедо" сыграет на своём поле против "Шинника". Встреча пройдёт в понедельник, 20 октября.
Пресс-служба московского "Торпедо" объявила о расставании с генеральным директором Игорем Резвухиным, советником президента Денисом Масловым и руководителем аналитического отдела Максимом Ляпиным.
Фото: "РИА Новости Спорт"