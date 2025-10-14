Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Эстония
1 - 1 1 1
Молдова2 тайм
Португалия
21:45
ВенгрияНе начат
Испания
21:45
БолгарияНе начат
Латвия
21:45
АнглияНе начат
Ирландия
21:45
АрменияНе начат
Италия
21:45
ИзраильНе начат
Турция
21:45
ГрузияНе начат
Андорра
21:45
СербияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Норвегия
1 - 1 1 1
Новая Зеландия2 тайм
Россия
1 - 0 1 0
Боливия1 тайм

Гендиректор и советник президента "Торпедо" покинули свои посты - источник

Пресс-служба московского "Торпедо" объявила о расставании с генеральным директором Игорем Резвухиным, советником президента Денисом Масловым и руководителем аналитического отдела Максимом Ляпиным.
Фото: "РИА Новости Спорт"
По информации "Матч ТВ", московский "Торпедо" покинули генеральный директор Игорь Резвухин, советник президента Денис Маслов и руководитель аналитического отдела Максим Ляпин. Они работали в клубе с конца августа.

После сыгранных 14 туров Первой Лиги "автозаводцы" располагаются на последнем месте в турнирной таблице с 10 очками. Команду возглавляет Дмитрий Парфёнов, он в начале сентября сменил Олега Кононова на посту главного тренера.

Следующий тур "Торпедо" сыграет на своём поле против "Шинника". Встреча пройдёт в понедельник, 20 октября.

