По данным "Федресурса", долг футбольного клуба "Химки" перед бывшими сотрудниками, в том числе игроками и тренерами, превышает 695 миллионов рублей. Сообщается, что защитнику Георгию Джикия не выплатили 57,9 миллионов рублей, нападающему Антону Заболотному - 48,2 миллиона рублей, полузащитнику Лукасу Веере - 25,3 миллионов рублей.
По итогам прошлого сезона подмосковный клуб занял 12 место в турнирной таблице чемпионата России. "Химки" не прошли лицензирование для участия в РПЛ, а позже клуб объявил о приостановке своей деятельности. Арбитражный суд Московской области признал футбольный клуб банкротом.
Летом 2025 года клуб объявил о прекращении деятельности. 9 сентября Арбитражный суд Московской области признал "Химки" банкротом. Сообщалось, что клуб задолжал налоговой более 448 миллионов рублей.
Долг "Химок" перед бывшими сотрудниками превышает 695 миллионов рублей
Фото: ФК "Химки"