Чемпионат Мира

ЧМ2022
Эстония
1 - 1 1 1
Молдова2 тайм
Португалия
21:45
ВенгрияНе начат
Испания
21:45
БолгарияНе начат
Латвия
21:45
АнглияНе начат
Ирландия
21:45
АрменияНе начат
Италия
21:45
ИзраильНе начат
Турция
21:45
ГрузияНе начат
Андорра
21:45
СербияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Норвегия
1 - 1 1 1
Новая Зеландия2 тайм
Россия
1 - 0 1 0
Боливия1 тайм

Долг "Химок" перед бывшими сотрудниками превышает 695 миллионов рублей

Стала известна задолженность "Химок" перед бывшими сотрудниками.
Фото: ФК "Химки"
По данным "Федресурса", долг футбольного клуба "Химки" перед бывшими сотрудниками, в том числе игроками и тренерами, превышает 695 миллионов рублей. Сообщается, что защитнику Георгию Джикия не выплатили 57,9 миллионов рублей, нападающему Антону Заболотному - 48,2 миллиона рублей, полузащитнику Лукасу Веере - 25,3 миллионов рублей.

По итогам прошлого сезона подмосковный клуб занял 12 место в турнирной таблице чемпионата России. "Химки" не прошли лицензирование для участия в РПЛ, а позже клуб объявил о приостановке своей деятельности. Арбитражный суд Московской области признал футбольный клуб банкротом.

Летом 2025 года клуб объявил о прекращении деятельности. 9 сентября Арбитражный суд Московской области признал "Химки" банкротом. Сообщалось, что клуб задолжал налоговой более 448 миллионов рублей.

