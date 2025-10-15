— Вы сказали, что подписали контракт со "Спартаком" назло "Зениту", который от вас отказался.
— Да. И они тоже подписали меня для того, чтобы плюнуть в лицо "Зениту". Эти два клуба любят между собой такое устраивать. Так, наоборот, вы вложили огромные деньги в человека — дайте ему возможность показывать результаты и обыгрывать тот же "Зенит"! А у меня на ровном месте начались с ними такие скандалы, что чувствовал себя пацаном, который пришел из второй команды, - сказал Кокорин в интервью "СЭ".
Александр Кокорин выступал за петербургский "Зенит" с 2016 по 2020 год - нападающий провел за клуб во всех турнирах 92 матча и записал на свой счет 34 забитых мяча и 12 голевых передач. В августе 2020 года Кокорин перешел в московский "Спартак" на правах свободного агента - в составе красно-белых нападающий вышел на поле в 10 встречах и отметился 2 забитыми голами и 2 результативными передачами.
С 2022 года Александр Кокорин выступает за кипрский "Арис". В текущем сезоне россиянин вышел на поле в 6 встречах и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 34-летнего россиянина в 500 тысяч евро, контракт игрока с клубом рассчитан до мая 2026 года.
Кокорин: "Спартак" подписал меня, чтобы плюнуть в лицо "Зениту"
Экс-игрок сборной России Александр Кокорин рассказал о причинах перехода в московский "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"