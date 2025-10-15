Кокорин: нужно выгнать большинство иностранцев, потому что там три червя

"Я за то, чтобы иностранцев был минимум и играли все наши ребята. Чем больше, тем лучше. Мы получали за паспорт. Но сейчас время другое. Нужно выгнать большинство иностранцев на хрен, потому что там три червя — только в "Зените" суперлегионеры. Всех по домам, а нашим дать зеленый свет. Всех ставить и тем самым растить, развивать ребят. Я бы так делал. Указку дал бы сверху — и все", - сказал Кокорин в интервью "СЭ".
Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что в Российской Премьер-Лиге будет изменен лимит на легионеров. На данный момент клубам позволено иметь в заявке не более 13 легионеров и выпускать одновременно на поле не более 8 иностранных футболистов. Сообщалось, что через несколько лет лимит изменится на "5 на поле - 10 в заявке".
С 2022 года Александр Кокорин выступает за кипрский "Арис". В текущем сезоне россиянин вышел на поле в 6 встречах и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 34-летнего россиянина в 500 тысяч евро, контракт игрока с клубом рассчитан до мая 2026 года.
Российский нападающий Александр Кокорин высказался о лимите на легионеров в РПЛ.
Фото: Global Look Press