Семак рассказал, рассматривали ли в "Зените" вариант с возвращением Кузяева

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал, хотел ли клуб вернуть Далера Кузяева.
Фото: ФК "Зенит"
"Очень скоротечно прошло время его перехода. Естественно, состав у "Зенита" укомплектован. Наверное, за короткое время принять решение было достаточно сложно. Поэтому он выбрал то предложение, которое было уже на столе", - цитирует Семака "Чемпионат".

Далер Кузяев в летнее трансферное окно перешел в казанский "Рубин" на правах свободного агента и заключил однолетний контракт. В прошлом сезоне полузащитник выступал за французский "Гавр".

С 2017 по 2023 год россиянин был игроком петербургского "Зенита". Кузяев провел за сине-бело-голубых во всех турнирах 183 матча и записал на свой счет 23 забитых мяча и 29 результативных передач. На счету футболиста 51 матч в составе сборной России и 3 забитых гола.

