Агкацев: Боливия — самый хороший соперник, против которого я играл за сборную России

"Я бы не сказал, что у меня не было работы в матче с Боливией. Это точно не самая слабая сборная, против которой играл. Я провел три матча за национальную команду. Боливия — самый хороший соперник по уровню. Футболисты достаточно агрессивно нас прессинговали", - цитирует Агкацева "РБ Спорт".
Вчера, 14 октября, сборная России одержала домашнюю победу над национальной командой Боливии со счетом 3:0 - встреча проходила в Москве, на "ВТБ Арене". Забитыми мячами в товарищеском матче отметились Лечи Садулаев, Алексей Миранчук и Иван Сергеев. Также в октябре команда Валерия Карпина одержала победу над Ираном в товарищеской встрече со счетом 2:1.
В ноябре текущего года национальная команда России проведет две товарищеские встречи - с Чили и Перу - оба матча пройдут в России. Напомним, что на данный момент сборная России и российские клубы отстранены от участия в международных соревнованиях.
Голкипер сборной России Станислав Агкацев оценил уровень национальной команды Боливии.
Фото: РФС