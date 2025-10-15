Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Енисей
1 - 1 (П 3 - 5) 1 135
УфаЗавершен
Родина
0 - 0 (П 4 - 5) 0 045
ЧелябинскЗавершен
Чайка
1 - 3 1 3
КАМАЗЗавершен
Шинник
1 - 1 1 1
Нефтехимик2 тайм
Арсенал Тула
0 - 0 0 0
Сокол1 тайм

Агкацев: с огромным удовольствием проведу всю карьеру в "Краснодаре"

Голкипер "Краснодара" Станислав Агкацев высказался о возможном переходе в европейский клуб.
Фото: ФК "Краснодар"
"Если придет хорошее предложение от европейского клуба, которое устроит и меня, и "Краснодар", мы сядем и будем думать. Если его не будет, с огромным удовольствием проведу всю карьеру в "Краснодаре", - цитирует Агкацева "Чемпионат".

Станислав Агкацев выступает за "Краснодар" с 2022 года - голкипер провел за клуб во всех турнирах 71 матч, пропустил 72 мяча и сохранил ворота "сухими" в 31 встрече. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего голкипера в 8 миллионов евро, контракт игрока с южанами рассчитан до лета 2029 года. На счету Агкацева 3 матча в составе сборной России.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится