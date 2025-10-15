"Если придет хорошее предложение от европейского клуба, которое устроит и меня, и "Краснодар", мы сядем и будем думать. Если его не будет, с огромным удовольствием проведу всю карьеру в "Краснодаре", - цитирует Агкацева "Чемпионат".
Станислав Агкацев выступает за "Краснодар" с 2022 года - голкипер провел за клуб во всех турнирах 71 матч, пропустил 72 мяча и сохранил ворота "сухими" в 31 встрече. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего голкипера в 8 миллионов евро, контракт игрока с южанами рассчитан до лета 2029 года. На счету Агкацева 3 матча в составе сборной России.
Агкацев: с огромным удовольствием проведу всю карьеру в "Краснодаре"
Голкипер "Краснодара" Станислав Агкацев высказался о возможном переходе в европейский клуб.
Фото: ФК "Краснодар"