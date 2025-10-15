Черчесов прокомментировал конфликт Сперцяна и Ндонга

"Это тот случай, когда два футболиста, два мужчины что-то выясняли и только они могут знать, что там случилось. Не хочу кому-то доверять или не доверять. КДК всё решит", - сказал Черчесов в интервью "Матч ТВ".
Конфликт между Усманом Ндонгом и Эдуардом Сперцяном произошел в конце матча "Краснодара" и "Ахмата" в рамках 11-го тура РПЛ (2:0). На 85-й минуте встречи футболист грозненского клуба получил красную карточку за удар игрока "быков" плечом в челюсть. После матча сенегальский защитник заявил, что Сперцян оскорбил его на расистской почве.
Главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов высказался о конфликте между Усманом Ндонгом и Эдуардом Сперцяном.
Фото: ФК "Ахмат"