Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Енисей
1 - 1 (П 3 - 5) 1 135
УфаЗавершен
Родина
0 - 0 (П 4 - 5) 0 045
ЧелябинскЗавершен
Чайка
1 - 3 1 3
КАМАЗЗавершен
Шинник
1 - 1 1 1
Нефтехимик2 тайм
Арсенал Тула
0 - 0 0 0
Сокол1 тайм

Черчесов прокомментировал конфликт Сперцяна и Ндонга

Главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов высказался о конфликте между Усманом Ндонгом и Эдуардом Сперцяном.
Фото: ФК "Ахмат"
"Это тот случай, когда два футболиста, два мужчины что-то выясняли и только они могут знать, что там случилось. Не хочу кому-то доверять или не доверять. КДК всё решит", - сказал Черчесов в интервью "Матч ТВ".

Конфликт между Усманом Ндонгом и Эдуардом Сперцяном произошел в конце матча "Краснодара" и "Ахмата" в рамках 11-го тура РПЛ (2:0). На 85-й минуте встречи футболист грозненского клуба получил красную карточку за удар игрока "быков" плечом в челюсть. После матча сенегальский защитник заявил, что Сперцян оскорбил его на расистской почве.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится