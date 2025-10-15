Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Енисей
1 - 1 (П 3 - 5) 1 135
УфаЗавершен
Родина
0 - 0 (П 4 - 5) 0 045
ЧелябинскЗавершен
Чайка
1 - 3 1 3
КАМАЗЗавершен
Шинник
1 - 1 1 1
Нефтехимик2 тайм
Арсенал Тула
0 - 0 0 0
Сокол1 тайм

"Уфа" обыграла "Енисей" в серии пенальти в Кубке России

В матче 1/16 финала Пути регионов Кубка России "Уфа" победила "Енисей" в серии пенальти со счётом 5:3 после ничьей 1:1 в основное время.
Фото: ФК "Енисей"
Первый гол в матче забил форвард "Енисея" Андрей Окладников. На 14-й минуте встречи нападающий "Уфы" Осман Минатулаев сравнял счёт. После основного и дополнительного времени победителя определила серия пенальти, где точнее оказались гости.

Кубок России

Путь регионов. Раунд 5

Голы: Окладников, 7 - Минатулаев, 14.

"Енисей": Юнусов, Эмерсон, Гюрджан, Масловский, Тихонов (Гилязетдинов, 74), Надольский, Батырев (Кротов, 84), Кенфак (Мазурин, 46), Огиенко (Цесь, 74), Окладников (Чуканов, 46), Раткович.

"Уфа": Чернов, Шляков, Троянов, Лукьянов (Озманов, 67), Хабалов, Мрзляк (Гыстаров, 46), Юсупов, Барановский, Агеян (Чимези, 77), Карпук (Ортис, 46), Минатулаев (Ахатов, 67).

Предупреждения: Кенфак, 4, Мрзляк, 43, Гюрджан, 45, Карпук, 45, Ортис, 54, Ахатов, 88.

