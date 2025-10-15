"Уфа" обыграла "Енисей" в серии пенальти в Кубке России

Первый гол в матче забил форвард "Енисея" Андрей Окладников. На 14-й минуте встречи нападающий "Уфы" Осман Минатулаев сравнял счёт. После основного и дополнительного времени победителя определила серия пенальти, где точнее оказались гости.
Кубок России
Путь регионов. Раунд 5
Голы: Окладников, 7 - Минатулаев, 14.
"Енисей": Юнусов, Эмерсон, Гюрджан, Масловский, Тихонов (Гилязетдинов, 74), Надольский, Батырев (Кротов, 84), Кенфак (Мазурин, 46), Огиенко (Цесь, 74), Окладников (Чуканов, 46), Раткович.
"Уфа": Чернов, Шляков, Троянов, Лукьянов (Озманов, 67), Хабалов, Мрзляк (Гыстаров, 46), Юсупов, Барановский, Агеян (Чимези, 77), Карпук (Ортис, 46), Минатулаев (Ахатов, 67).
Предупреждения: Кенфак, 4, Мрзляк, 43, Гюрджан, 45, Карпук, 45, Ортис, 54, Ахатов, 88.