"Уфа" обыграла "Енисей" в серии пенальти в Кубке России

Фото: ФК "Енисей"

Первый гол в матче забил форвард "Енисея" Андрей Окладников. На 14-й минуте встречи нападающий "Уфы" Осман Минатулаев сравнял счёт. После основного и дополнительного времени победителя определила серия пенальти, где точнее оказались гости.Окладников, 7 - Минатулаев, 14.Юнусов, Эмерсон, Гюрджан, Масловский, Тихонов (Гилязетдинов, 74), Надольский, Батырев (Кротов, 84), Кенфак (Мазурин, 46), Огиенко (Цесь, 74), Окладников (Чуканов, 46), Раткович.Чернов, Шляков, Троянов, Лукьянов (Озманов, 67), Хабалов, Мрзляк (Гыстаров, 46), Юсупов, Барановский, Агеян (Чимези, 77), Карпук (Ортис, 46), Минатулаев (Ахатов, 67).Кенфак, 4, Мрзляк, 43, Гюрджан, 45, Карпук, 45, Ортис, 54, Ахатов, 88.