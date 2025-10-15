Непомнящий - о бразильском легионере ЦСКА: считаю его русскоязычным

"У ЦСКА хорошая русскоязычная оборона, команда в целом выросла. Мойзеса я считаю русскоязычным, потому что он уже говорит на нашем языке. Это в упрёк другим бразильцам в "Зените", не изучающим наш язык, а также Марио Фернандесу. Мойзес – свой человек. В обороне нужно взаимопонимание, что есть в ЦСКА", - сказал Непомнящий в интервью "Советскому Спорту".
Мойзес выступает за ЦСКА с начала июля 2023 года. Контракт с игроком действует до конца сезона-2028/2029. За все время в московском клубе левый защитник сыграл 124 матча, забил 5 голов и отдал 9 голевых передач. В текущем сезоне футболист провел 17 игр и сделал 3 результативные передачи.
После 11-ти туров ЦСКА идет на 1-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 24 очка. Следующий матч команды пройдет 18 октября против "Локомотива" на "РЖД Арене" в рамках РПЛ.
Фото: ФК ЦСКА