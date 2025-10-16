Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Торпедо
17:30
ВелесНе начат
Факел
17:30
УралНе начат
Черноморец
20:00
Кубань-ХолдингНе начат

Семин: Жедсон постепенно становится ключевым игроком "Спартака"

Российский тренер Юрий Семин оценил игру полузащитника "Спартака" Жедсона Фернандеша.
Фото: ФК "Спартак"
"Наверное, можно говорить, что адаптация Жедсона близка к завершению. Он постепенно становится ключевым игроком "Спартака" и показывает свой уровень мастерства", - приводит слова Семина "РБ Спорт".

Жедсон Фернандеш перешел в московский "Спартак" из турецкого "Бешикташа" в летнее трансферное окно за 20,7 миллионов евро и заключил четырехлетний контракт. Полузащитник провел за красно-белых во всех турнирах 11 матчей и записал на свой счет 5 забитых мячей и 1 голевую передачу.

После 11 сыгранных туров красно-белые располагаются на 6 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 18 набранными очками в своем активе.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится