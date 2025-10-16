Семин: Жедсон постепенно становится ключевым игроком "Спартака"

"Наверное, можно говорить, что адаптация Жедсона близка к завершению. Он постепенно становится ключевым игроком "Спартака" и показывает свой уровень мастерства", - приводит слова Семина "РБ Спорт".
Жедсон Фернандеш перешел в московский "Спартак" из турецкого "Бешикташа" в летнее трансферное окно за 20,7 миллионов евро и заключил четырехлетний контракт. Полузащитник провел за красно-белых во всех турнирах 11 матчей и записал на свой счет 5 забитых мячей и 1 голевую передачу.
После 11 сыгранных туров красно-белые располагаются на 6 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 18 набранными очками в своем активе.
Фото: ФК "Спартак"