Семак: не только у "Зенита" есть определенный недобор российских игроков

"Почему мы говорим о "Зените"? Давайте все клубы рассмотрим, у многих команд не получается. Не только у "Зенита" есть определенный недобор российских игроков. Посмотрите другие клубы вверху таблицы — у многих схожая ситуация, за исключением двух клубов", - сказал Семак в интервью "РБ Спорт".
Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что в течение следующих нескольких лет в РПЛ будет изменен лимит на легионеров. На данный момент российским клубам позволено вносить в заявку 13 легионеров и одновременно выпускать на поле 8 иностранных футболистов. Через несколько сезонов лимит будет приведен к правилу "10 в заявке, 5 на поле".
Напомним, что по итогам прошлого сезона петербуржцы стали серебряными призерами чемпионата России, золотые медали завоевал "Краснодар". До этого команда Сергея Семака была бессменным чемпионом страны на протяжении шести лет кряду.
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался об отсутствии воспитанников в стартовом составе петербуржцев.
Фото: ФК "Зенит"