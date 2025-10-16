Матчи Скрыть

Защитник ЦСКА: очень хотел бы поиграть против Холанна

Защитник ЦСКА Матвей Лукин рассказал, с кем и против кого хотел бы сыграть в своей карьере.
Фото: ПФК ЦСКА
"Очень хотел бы поиграть против Холанна. Это нападающий без слабых сторон. Он бежит, отдает, бьет. У него очень высокая квалификация. А из защитников хотел бы сыграть с ван Дейком. Интересно посмотреть, как он выбирает позицию и действует в обороне", - приводит слова Лукина "СЭ".

В текущем сезоне Матвей Лукин провел за ЦСКА во всех турнирах 13 матчей и не отметился результативными действиями. На счету центрального защитника 3 матча в составе национальной команды России. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего футболиста в 2,5 миллиона евро.

Напомним, что сборная России и российские клубы отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года. Ранее в РФС выразили надежду, что Россию вернут на международную арену к концу 2025 года.

