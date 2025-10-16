"У Игоря идёт хороший прогресс, завтра его оценим. Тамерлан Мусаеву нужно чуть больше времени, его процесс восстановления тоже идёт хорошо. У Матеуса Алвеса вчера случилась небольшая проблема, оценим завтра. Ди Луисано лучше, но ему нужно время. Что касается Игоря Дивеева, то здесь нужно быть осторожными. Он с нами почти не тренируется в общей группе. Но в целом это форма его тренировочного процесса", - приводит слова Челестини "Матч ТВ".
Игорь Акинфеев, Тамерлан Мусаев и Рамиро Ди Луисано пропускают командную тренировку перед матчем с "Локомотивом", который состоится в субботу, 18 октября на стадионе "РЖД Арена". Напомним, что вратарь и нападающий ЦСКа получил травмы в прошедшей игре со "Спартаком". 39-летний голкипер получил растяжение голеностопа, а 24-летний форвард повредил мышцы задней поверхности бедра.
После 11 сыгранных туров красно-синие лидируют в чемпионате России с 24 очками, а подопечные Михаила Галактионова находятся на втором месте, имея в своём активе 23 очка.
Отметим, что в прошедшем сезоне "армейцы" заняли третье место в Российской Премьер-Лиге, а "железнодорожники" расположились на шестой позиции.
Челестини высказался о состоянии Акинфеева и Дивеева перед дерби с "Локомотивом"
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал состояние травмированных игроков перед матчем 12-го тура с "Локомотивом".
Фото: ПФК ЦСКА