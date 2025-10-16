Новиков поделился ожиданиями от матча ЦСКА и "Локомотива"

- Легких игр у ЦСКА не бывает, трудно во всех матчах, не только с "Локомотивом". Нас ждет серьезная битва, победит тот, у кого будет больше желания заполучить 3 очка. Прогнозы давать на такой матч невероятно сложно, - сказал Новиков "РБ Спорт".
Напомним, матч 12-го тура чемпионата Российской Премьер-Лиги между московскими "Локомотивом" и ЦСКА состоится в субботу, 18 октября, в 19:45 по московскому времени на стадионе "РЖД Арена".
На данный момент "Локомотив" занимает второе место в таблице РПЛ, имея в своем активе 23 очка в 11 матчах, в то время как ЦСКА возглавляет чемпионат, имея в своем активе на один балл больше.
Бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков высказался о предстоящем матче "армейцев" с "Локомотивом".
Фото: ФК "Локомотив"