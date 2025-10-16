- В Европу могут уехать Глушенков, Дивеев и Умяров. Может, Батраков и Кисляк, но они менее опытные игроки. Соболев? Думаю, его время для перехода в Европу прошло, - сказал Камоцци "РБ Спорт".
Максим Глушенков перешел в санкт-петербургский "Зенит" из "Локомотива" летом 2024 года. Сумма трансфера составила 6,3 миллионов евро. В текущем сезоне российский полузащитник принял участие в 12 матчах за "Зенит" во всех турнирах, забив 8 голов и отдав 3 результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2028 года.
Игорь Дивеев выступает за ЦСКА с 2019 года. Всего на счету защитника 195 матчей за армейский клуб во всех турнирах, 20 голов и пять ассистов. Контракт игрока с командой действует до 30 июня 2028 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего защитника составляет 8,3 миллиона евро.
Наиль Умяров выступает за "Спартак" с 2018 года. Всего на счету полузащитника 179 матчей за красно-белых, в которых он забил 5 голов и отдал 6 ассистов. Контракт игрока с клубом действует до лета 2029 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего Умярова составляет 5,8 миллионов евро.
Камоцци рассказал, кто из российских игроков мог бы уехать в Европу
Экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна Франко Камоцци рассказал, кто из российских игроков мог бы заиграть в европейском чемпионате.