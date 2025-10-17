Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Овьедо
22:00
ЭспаньолНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Унион
21:30
Боруссия МНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
ПСЖ
21:45
СтрасбургНе начат

Полузащитник "Динамо": в последних двух матчах, что создали у наших ворот, всё залетело

Полузащитник "Динамо" Данил Глебов прокомментировал игру команды в текущем сезоне.
Фото: ФК "Динамо" Москва
"Если брать две последние игры, то всё, что создали у наших ворот, всё залетело. С Самарой было два удара в створ по нашим воротам - два гола. И это не претензия к нашему вратарю. То, что я говорю, будет выглядеть как отмазка, и понятно, что игру в обороне надо улучшать", - сказал Глебов в интервью "РБ Спорт".

После 11 сыгранных туров "Динамо" располагается на восьмой позиции в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 15 очков.

Следующий матч бело-голубые проведут на своём поле против "Ахмата". Игра пройдёт в воскресенье, 19 октября.

Напомним, что этим летом на пост главного тренера московского "Динамо" был назначен Валерий Карпин. Российский специалист продолжает занимать аналогичную должность в сборной России.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится