"Если брать две последние игры, то всё, что создали у наших ворот, всё залетело. С Самарой было два удара в створ по нашим воротам - два гола. И это не претензия к нашему вратарю. То, что я говорю, будет выглядеть как отмазка, и понятно, что игру в обороне надо улучшать", - сказал Глебов в интервью "РБ Спорт".
После 11 сыгранных туров "Динамо" располагается на восьмой позиции в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе 15 очков.
Следующий матч бело-голубые проведут на своём поле против "Ахмата". Игра пройдёт в воскресенье, 19 октября.
Напомним, что этим летом на пост главного тренера московского "Динамо" был назначен Валерий Карпин. Российский специалист продолжает занимать аналогичную должность в сборной России.
Полузащитник "Динамо": в последних двух матчах, что создали у наших ворот, всё залетело
Полузащитник "Динамо" Данил Глебов прокомментировал игру команды в текущем сезоне.
Фото: ФК "Динамо" Москва