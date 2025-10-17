"Есть небольшой порез уха, но уже заживает. По факту получилось, что мне повезло. Врачи потом сказали, что могло быть гораздо хуже. Да и игрок Ирана не видел меня. Хотел сыграть в мяч", - сказал Мелёхин в интервью "РБ Спорт".
Защитник Виктор Мелёхин в матче сборной России против Ирана (2:1) на 83-й минуте получил удар прямой ногой от Алирезы Джаханбахша. Иранец получил жёлтую карточку за нарушение.
В этом сезоне 21-летний российский защитник провёл 14 матчей в составе "Ростова" и забил один гол. Также на его счету три матча за национальную команду.
Мелёхин: есть небольшой порез уха, но уже заживает
Фото: официальный сайт РФС