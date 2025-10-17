Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Овьедо
22:00
ЭспаньолНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Унион
21:30
Боруссия МНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
ПСЖ
21:45
СтрасбургНе начат

Полузащитник "Зенита": мечтаю снова надеть майку сборной и сыграть на чемпионате мира

Полузащитник "Зенита" Вильмар Барриос высказался об игре за сборную Колумбии.
Фото: ФК "Зенит"
"Действительно, какое-то время провел вне сборной. Для меня самое главное — выполнять качественно свою работу в клубе, чем лучше буду это делать, тем быстрее вернусь в сборную. Мечтаю снова надеть майку сборной и сыграть на чемпионате мира", - цитирует Барриоса "Матч ТВ".

Вильмар Барриос выступает за петербургский "Зенит" с 2019 года - полузащитник провел за клуб во всех турнирах 236 матчей и записал на свой счет 3 забитых мяча и 7 голевых передач. Контракт футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2027 года.

На счету Вильмара Барриоса 57 матчей в составе сборной Колумбии - дебют полузащитника состоялся в сентябре 2016 года. В последний раз футболист выходил на поле в составе национальной команды в октябре 2023 года в матче с Эквадором (0:0).

