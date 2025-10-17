Матчи Скрыть

В руководстве "Ахмата" оценили игру команды под руководством Черчесова

Генеральный директор "Ахмата" высказался об игре команды под руководством Станислава Черчесова.
Фото: ФК "Ахмат"
"Пока всё хорошо, но будет еще лучше. На каком месте хотели бы видеть команду? Вопрос не в месте, надо идти от игры к игре и побеждать", - приводит слова Айдамирова "Матч ТВ".

В августе текущего года Станислав Черчесов был назначен на пост главного тренера грозненского "Ахмата" - специалист сменил на этому посту Александра Сторожука.

После 11 сыгранных туров грозненцы располагаются на девятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 15 набранными очками. В 12 туре Российской Премьер-Лиги команда Станислава Черчесова сыграет на выезде с московским "Динамо" - встреча состоится в воскресенье, 19 октября.

