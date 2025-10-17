"Балтика" наверху за счёт каждодневной работы всего клуба. Мне и моим футболистам абсолютно точно хочется большего. Когда вы говорите, что мы наверху, то я считаю, что мы в середине. Для меня пятое место - это середина", - сказал тренер в интервью "Чемпионату".
Андрей Талалаев возглавил "Балтику" в начале сентября 2024 года. Под руководством тренера команда провела 45 матчей, одержала 25 побед, 13 раз сыграла вничью и потерпела 7 поражений.
В текущем сезоне чемпионата России клуб идет на 5-м месте в турнирной таблице, набрав 20 очков в 11-ти матчах. Следующая игра команды пройдет 19 октября против "Рубина" в рамках РПЛ.
Талалаев - о результатах "Балтики": мне и футболистам хочется большего, чем пятое место
Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев прокомментировал текущее положение команды в РПЛ.
Фото: ФК "Химки"