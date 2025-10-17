"Сейчас меньше переживаю за повторение прошлогоднего сценария "Локомотива". Галактионов уже набрался опыта, сделал выводы. Команда явно повзрослела, молодые игроки окрепли. "Локомотив" набирается опыта, чтобы уже претендовать на высокие места. Надеюсь, на дистанции не будут допущены ошибки", - сказал Сенников "Чемпионату".
Михаил Галактионов возглавил московский "Локомотив" в ноябре 2022 года. Контракт рассчитан до конца июня 2026 года. Всего под руководством тренера команда провела 114 матчей, одержала 62 победы, 27 раз сыграла вничью и потерпела 25 поражений.
В сезоне-2024/2025 клуб финишировал на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Чемпионом турнира стал "Краснодар".
В текущем сезоне "Локомотив" идет на 2-й строчке в РПЛ, набрав 23 балла. Следующий матч "железнодорожников" пройдет 18 октября против ЦСКА на "РЖД Арене".
Сенников прокомментировал игру "Локомотива" в этом сезоне: Галактионов уже набрался опыта
Бывший защитник "Локомотива" Дмитрий Сенников оценил перспективы команды в сезоне-2025/2026.
Фото: ФК "Динамо"