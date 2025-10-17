Талалаев - о судьях: нам в футболе нужно учиться у хоккея

"Согласен ли я с призывом Семака равняться футбольным судьям на коллег из КХЛ? Я скажу, что они очень правильно работают. Это касается большинства решений по подготовке и наказанию судей, развития уровня лиги, планирования календаря. Могу сказать, что нам всем в футболе нужно у них учиться", - сказал Талалаев "Чемпионату".
Андрей Талалаев является главным тренером калининградской "Балтики" с начала сентября 2024 года. В текущем сезоне под руководством российского специалиста команда провела 16 матчей, одержала 7 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 4 поражения.
После 11-ти туров чемпионата России "Балтика" находится на 5-м месте в турнирной таблице, набрав 20 очков. Следующая встреча клуба пройдет 19 октября против "Рубина" в рамках РПЛ.
Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев сравнил чемпионат России с КХЛ.
Фото: Global Look Press