Гранат - о будущем Станковича в "Спартаке": всё будет зависеть от результата в матче с "Ростовом"

"Если говорить о будущем Станковича в "Спартаке", всё будет зависеть от результата в матче с "Ростовом". Плюс и от игры - если команда будет играть беззубо, заговорят про отставку. Если "Спартак" проявит характер и добьётся победы, разговоров не будет", - сказал Гранат "Чемпионату".
Деян Станкович возглавляет московский "Спартак" с начала июля 2024 года. Контракт рассчитан до 30 июня 2027 года. Под руководством тренера команда провела 58 матчей, одержала 33 победы, 9 раз сыграла вничью и потерпела 16 поражений.
После 11-ти туров чемпионата России красно-белые занимают 6-е место в турнирной таблице с 18-ю очками. Следующий матч "Спартака" пройдет 18 октября против "Ростова". Стартовый свисток прозвучит в 15:15 по московскому времени.
Бывший защитник сборной России Владимир Гранат высказался о перспективах главного тренера красно-белых Деяна Станковича.
Фото: "Чемпионат"