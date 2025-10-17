Черчесов высказался о судействе в РПЛ

- Критиковать не буду. Хотя, конечно, во время матчей иногда хочется выпустить пар, чтобы не лопнуть. Но в целом стараюсь сдерживаться. У арбитров свое руководство — Мажич, Каманцев, они отвечают за систему. Единственное, чего не понимаю, — непоследовательности.
Станислав Черчесов вернулся в Российскую Премьер-Лигу спустя 10 лет и возглавил "Ахмат". Под его руководством грозненская команда провела в чемпионате 8 матчей, в которых одержала четыре победы, три раза сыграла вничью и потерпела одно поражение, уступив на выезде действующему чемпиону России "Краснодару" (0:2).
После 11 туров "Ахмат" набрал 15 очков и располагается на 9-м месте в турнирной таблице РПЛ.
Источник: "СЭ"
Главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов оценил уровень судейства в чемпионате России.
