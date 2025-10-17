Матчи Скрыть

"Чемодан, вокзал, Белград". Губерниев заявил, что Станковича надо выгнать из "Спартака"

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова главного тренера "Спартака" Деяна Станковича о критике в его адрес.
Фото: ФК "Спартак"
- К нему такое отношение, потому что он глупый. Умный человек такого не скажет. К Каррере было такое отношение? А к Гусу Хиддинку? Причем Станкович — серб, представитель братского народа. Но как говорится: "в семье не без Станковича". Удивило ли его интервью? Меня уже ничего не удивляет. Раньше я думал, что он плохой тренер, а выясняется, что он еще и глупый человек. С ним не надо спорить. Его надо выгнать и все: чемодан, вокзал, Белград.

Напомним, ранее главный тренер московского "Спартака" Деян Станкович дал интервью сербскому изданию, где заявил о негативном к себе отношении в России по причине того, что он иностранец.

Станкович возглавил российскую команду летом прошлого года. В мае сербский специалист продлил действующее соглашение до 2027 года. В прошлом сезоне спартаковцы финишировали четвертыми в Российской Премьер-Лиге и вылетели из Кубка России на стадии финала Пути регионов.

В текущем сезоне команда Станковича набрала 18 очков в 11 прошедших турах и занимает шестую строчку в турнирной таблице РПЛ. От лидера чемпионата красно-белые отстают на данный момент на шесть баллов.

Источник: "СЭ"

